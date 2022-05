Ninguém ficou ferido nos desabamentos - Reprodução/Rede Social

Publicado 03/05/2022 11:25

Ontem (02), três casas e uma passarela desabaram no bairro Maracanã, em Barra do Piraí. Ninguém estava no local, já que a Defesa Civil alertou sobre o risco de desabamento após o o nível do Rio Piraí subir cerca de seis metros no domingo (1º). Além do Maracanã, pelo menos outros nove bairros foram afetados pelos alagamentos, levando a prefeitura a decretar Estado de Emergência.