88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

88ª DP de Barra do Piraí(Imagem: Divulgação)

Publicado 20/05/2022 13:29

Após recebimento de denúncia na última quarta (18), policiais militares do 10º Batalhão foram até uma residência no bairro Califórnia, em Barra do Piraí, prenderam dois homens e apreenderam duas pistolas calibre 9mm. De acordo com a denúncia, a casa seria usada como um braço da facção Comando Vermelho no município. As armas e os homens foram encaminhados à 88 DP de Barra.