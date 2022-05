Obras começaram na quarta (26) - Divulgação

Publicado 26/05/2022 19:24

Ontem (26), a Secretaria de Água e Esgoto de Barra do Piraí iniciou as obras de substituição da rede de abastecimento de água potável em parte da rua Antônio da Silva Brinco, no bairro Lago Azul. Segundo a prefeitura, as redes atuais não são compatíveis com o padrão definido pela norma técnica, provocando dificuldades no abastecimento de água da comunidade local.



“Por muitos anos, os moradores vinham reivindicando a substituição das redes, por isso, em uma ação conjunta com a Secretaria de Serviços Públicos, a pasta de saneamento básico está colocando fim aos problemas que há muito tempo eram objeto da insatisfação dos moradores”, disse o secretário de Água e Esgoto, Wanderson Luís Barbosa.



De acordo com o prefeito, o governo está focado em oferecer a melhoria na qualidade da água que chega até a população. “O município segue investindo e aguardando a autorização do Tribunal de Contas do Estado (TCE) para licitar a concessão de água. Mesmo assim, trabalhamos para conseguir levar água limpa e de qualidade até às casas de todas as famílias da cidade”, pontuou Mario Esteves.