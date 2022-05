Obra faz parte do projeto "Estradas do Agro" - Divulgação

Publicado 26/05/2022 15:22

Através da Secretaria de Agricultura, a prefeitura de Barra do Piraí avança no processo de asfaltamento de 7,5km da rodovia Governador Raimundo Padilha, estrada que liga a cidade ao distrito de Vargem Alegre. No momento, estão concluindo a camada de base da via e a inserção das redes de captação de água pluvial, esgoto e escoamento. Com esta finalização, o processo de revestimento asfáltico será iniciado.

A obra faz parte das ações do programa “Estradas do Agro”, que é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro (Emater-Rio), com a Secretaria de Agricultura de Barra do Piraí. O projeto tem o objetivo de recuperar todas as estradas vicinais do município.

Segundo a prefeitura, a conclusão dessa obra vai permitir que a população transite entre o município e o distrito sem a necessidade de passar pela BR-393, caminho pelo qual é necessário pagar pedágio dentro do próprio município. Além disso, a pavimentação vai auxiliar no acesso ao novo hospital de Vargem Alegre (Hospital Joaquim José Couto), que está sendo erguido pela administração municipal.

O prefeito de Barra do Piraí comentou a obra. “É o cumprimento de mais um compromisso assumido com os moradores dos distritos: de terem uma estrada urbanizada para trafegarem, sem terem que pagar pedágio toda vez que quiserem ir ao centro da cidade”, disse Mario Esteves. “A manutenção dessa estrada é de grande importância, uma vez que, além de atender aos pecuaristas e fazendeiros da região, é uma via de escape para os moradores que querem ter acesso à cidade e aos outros distritos sem precisar pagar pedágio”, ressaltou o secretário de Agricultura do município, Espedito Monteiro de Jesus.