Secretária de Educação e prefeito de BarraDivulgação

Publicado 01/06/2022 09:49

Hoje (1º), a prefeitura de Barra do Pirai abriu as inscrições para novas matrículas e renovações do Ensino de Jovens e Adultos (EJA) na rede municipal. A Secretaria de Educação está disponibilizando vagas para os anos iniciais (1º ao 5º ano do Ensino Fundamental) e para os anos finais (5ª ao 9º ano). De acordo com a prfeitura, das seis escolas contempladas com o EJA, quatro terão matrículas recorrentes e duas terão abertura de novas vagas.

Os alunos que pretendem cursar a EJA nas fases iniciais (1º ao 5º ano) devem procurar a Escola Municipal Manoel Fonseca, enquanto os que precisam cursar os anos finais (6º ao 9º ano) devem se dirigir à Escola Municipal Adma David Chedid. Os interessados, que precisam ter 15 anos completos ou a completar até 31 de julho, devem apresentar certidão de nascimento, histórico escolar original, duas fotos 3x4, identidade (maiores de 16 anos), CPF, título de eleitor, certidão do serviço militar (homens maiores de 18 anos) e laudo comprobatório de deficiência em caso de alunos que possuam necessidades especiais. As matrículas podem ser feitas no horário de funcionamento das secretarias das escolas, até às 20 horas.



A prefeitura de Barra ressalta que a Educação é uma das pastas que mais recebem atenção, com cerca de 28% do orçamento empregados nesta área. “Estamos sempre investimento em qualidade no serviço e nas melhorias das unidades educacionais da cidade. Esta é e sempre foi a nossa bandeira”, disse o prefeito Mário Esteves.