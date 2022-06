Ciep foi lugar escolhido para a ação - Divulgação

Ciep foi lugar escolhido para a açãoDivulgação

Publicado 01/06/2022 13:38

No último sábado (28), o Ciep 428 - Dona Mariana Coelho, no distrito de Vargem Alegre, recebeu o Sine Itinerante da prefeitura de Barra do Piraí, que ofereceu a oportunidade de cadastramento no sistema e às 196 vagas, de acordo com o relatório da atividade que aconteceu ao longo da manhã e da tarde. “O Sine desempenha um papel primordial para o município. A disponibilização de trabalhos para a população é fundamental para manter a economia estável e, além disso, pode ajudar muitas famílias que necessitam urgentemente de uma fonte de renda”, disse o prefeito Mario Esteves.

O secretário do Trabalho e Desenvolvimento também comentou o projeto. “O Sine, muitas vezes, pode oferecer a chance que as pessoas e famílias precisam, principalmente, após a pandemia. Além disso, levar o programa para diversos lugares do município mostra como a população é o foco”, disse Wagner Aiex. A prefeitura informa que as vagas oferecidas pelo Sine são atualizadas semanalmente e podem ser encontradas nos perfis oficiais da Prefeitura no Facebook e no Instagram.