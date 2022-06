Grades na avenida Vera Cruz - Divulgação

Publicado 09/06/2022 21:27

A Secretaria de Serviços Públicos de Barra do Pirai está colocando grades de proteção no "valão" que corta a avenida Vera Cruz, no Maracanã. A falta de bloqueio impede possíveis quedas, oferecendo perigo a pessoas, animais e veículos. Segundo a prefeitura, o procedimento, que tem o objetivo de aumentar a segurança dos habitantes e evitar acidentes, está sendo realizado em outros pontos da cidade que possuem riscos semelhantes.

“Foi feito um levantamento inicial e vimos que esse perigo em vias públicas íngremes, e até mesmo escadarias, era há anos uma deficiência da cidade. De acordo com os investimentos possíveis, começamos a colocar essas proteções, e, prontamente, já surgiram novas demandas, e esperamos avançar para novas áreas”, disse o secretário de Serviços Públicos, Rodrigo Baptista. “A gente vem trabalhando desde os pequenos detalhes até as grandes obras no intuito de deixar um legado significativo para Barra do Piraí e assim possibilitar que a população fique feliz e satisfeita com os serviços realizados pela nossa gestão”, disse o prefeito Mario Esteves.