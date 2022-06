Lançamentos foram feitos no Dia Mundial do Meio Ambiente - Divulgação

Publicado 06/06/2022 20:10 | Atualizado 06/06/2022 20:11

O prefeito de Barra do Piraí abriu a Semana do Meio Ambiente anunciando dois projetos voltados para a preservação da biodiversidade local. Na manhã de ontem (05), em Ipiabas, Mario Esteves assinou o Termo de Cooperação Técnica entre a Secretaria Municipal do Ambiente e a The Nature Conservancy (TNC), com foco na preservação e proposição de leis de amparo à natureza e ao ecossistema.

A segunda novidade foi o lançamento do Grupamento de Proteção Ambiental (GPA), focado na fiscalização contra o desmatamento. Formado por cinco guardas civis municipais que passaram por "rigoroso treinamento e capacitação", o GPA tem sua sede localizada no pórtico de Ipiabas. Segundo o secretário Municipal de Ambiente, o grupamento tem poder de polícia e vai atuar em todo o município.“Barra do Piraí dá um passo largo no sentido da preservação. Ipiabas foi escolhida porque está inserida na Serra da Mantiqueira, um dos pontos de maior diversidade do estado. Mas isso não impede de o grupamento atuar em outras frentes em todo o município. As parcerias fechadas hoje, sobretudo com a TNC – que é uma instituição internacional - também representam um avanço. Estaremos na linha de frente para combater o desmatamento local, além da implementação de políticas públicas para o ambiente”, disse, Francisco Barbosa Leite.



Líder na conservação da biodiversidade e do meio ambiente, a The Nature Conservancy é uma organização internacional sem fins lucrativos que atua em 72 países com a missão de conservar plantas, animais e comunidades naturais que representam a diversidade da vida na Terra, protegendo espaços fundamentais para a sobrevivência humana. “Vamos atuar aqui no município com várias frentes, dentre elas a proposição de leis dentro da política ambiental para a conservação ambiental. Temos diferentes projetos em alguns municípios, como o pagamento de serviços ambientais. Hoje nós entendemos que a natureza presta o serviço ecossistêmico à população. O produtor - compatível com nossa política - implementa em sua propriedade e, dentro desse mote, ainda ganha o montante de R$ 300 por hectare. Outro ponto é questão do Carbono, por exemplo, onde ele pode ganhar proventos com esta iniciativa, que será detalhada mais à frente. É uma forma de o município valorizar o produtor rural”, disse Hendrik Mansur, especialista em conservação e responsável pela TNC no estado.



Responsável por criar o Projeto de Lei Guardiões dos Rios enquanto era vereador, Mario Esteves relembrou as propostas e benefícios que buscou aplicar na pasta que cuida da biodiversidade desde que assumiu a prefeitura e que lhe renderam uma Moção de Aplausos da Guarda Municipal. “Nossos investimentos na Guarda Municipal existem por conta de acreditar na corporação. E os números colaboram com essa aplicação. Agora, com o Grupamento de Proteção Ambiental, damos mais um passo no sentido de preservar o ambiente onde vivemos. Sempre busquei direcionar esse olhar, com o Guardiões dos Rios – que agora sai do papel -, com o bem estar animal, com os ações aqui em Ipiabas, sobretudo quando se fala em turismo de aventuras e outros pontos. Devemos lembrar da Secretaria de Ambiente, que tem se esforçado para agilizar a vida daqueles que precisam de suas licenças. Com o rigor da lei, as cumpre e conseguem. Isso tudo tem um propósito, o de equacionar os problemas nesta área; foco de nossas ações”, disse o prefeito.