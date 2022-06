Imagem ilustrativa do novo coronavírus - Gerd Altmann - Pixabay - Creative Commons

Publicado 04/06/2022 14:51 | Atualizado 04/06/2022 14:53

De acordo com o mais recente boletim emitido pela prefeitura, Barra do Piraí registra 345 casos ativos de covid-19 e todos os pacientes estão em isolamento domiciliar. Ainda segundo o boletim emitido nesta sexta (03), Barra do Piraí acumula 9.583 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus e 437 mortes pela doença.