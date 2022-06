Alunos participaram de diversas atividades - Divulgação

Publicado 08/06/2022 12:51

Em maio, a Secretaria de Educação de Barra do Piraí realizou a Semana da Educação Alimentar, ação prevista no calendário escolar (por meio da Lei Estadual 4856/06, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e da Lei Municipal 3529/2021) e dedicada à destacar a importância da alimentação saudável nas unidades de ensino municipais.



De acordo com a nutricionista responsável da Secretaria, Luciana Toledo, e da chefe da divisão, Mariana Martins, o objetivo principal foi a implementação de projetos pedagógicos sobre a alimentação saudável em todas as unidades. “O trabalho foi desenvolvido de acordo com a orientação do Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de Dois Anos do Ministério da Saúde e toda a legislação vigente na área de Educação. O objetivo é orientar sobre a importância da qualidade e segurança da alimentação infantil”, explicou Luciana. Já Mariana aproveitou para agradecer ao empenho e apoio de todas as profissionais envolvidas na semana da Alimentação Saudável: “Os professores e merendeiros estão de parabéns com o resultado do trabalho”.

A secretária de Educação contou que foram realizadas palestras para crianças e responsáveis com nutricionistas, além de várias atividades. “Nas escolas, aconteceram oficinas alimentares e confecção de receitas através de ações pedagógicas que envolveram a exposição de cartazes, jogos, brincadeiras com todas as disciplinas estudadas pelos alunos”, disse Glória Guimarães. O prefeito de Barra também comentou a melhora na qualidade da alimentação infantil em toda a rede de ensino, que hoje atende mais de oito mil alunos. “Antes, a qualidade da alimentação escolar estava sempre sendo questionada por responsável e alunos, hoje oferecemos o melhor a nossas crianças”, disse Mario Esteves.