88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

88ª DP de Barra do Piraí(Imagem: Divulgação)

Publicado 25/06/2022 13:21

Ontem (24), policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí prenderam três pessoas e apreenderam um menor de idade durante a Operação Asfixia, deflagrada com objetivo de mapear locais onde há tráfico de drogas para localizar suspeitos e veículos irregulares. Em conjunto com policiais militares e guardas municipais, os agentes civis apreenderam uma arma e grande quantidade de drogas com os quatro suspeitos.