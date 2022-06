Diversas atividades compõem o projeto escolar - Divulgação

Publicado 24/06/2022 08:41

A Secretaria de Saúde de Barra do Pirai lançou “Nossa escola livre do Aedes Aegypti: Stop Arboviroses”, projeto que tem o objetivo de trabalhar com alunos da rede municipal a importância do combate ao mosquito vetor da dengue, zika, chicungunya e febre amarela. “É muito importante trabalhar esses assuntos com as crianças, pois eles serão agentes de combate dentro das suas próprias casas”, disse o prefeito Mario Esteves.

A equipe da Vigilância das Arboviroses está trabalhando desde o início deste mês na escola Nely Toledo Rocha – Ciep 144, no distrito de Califórnia. Palestras, atividades lúdicas, rodas de conversas e oficinas de confecção de materiais educativos, como cartazes, máscaras, faixas para cabeça e crachás para professores e alunos, fazem parte das ações educativas. “O controle vetorial do Aedes Aegypti é essencial para a prevenção e interrupção da propagação das doenças transmitidas pelo mosquito. A adaptação e proliferação desse vetor em áreas urbanas, aliadas ao potencial de transmissão das arboviroses, vem causando grande impacto sanitário no Brasil”, disse a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Irinéia Sant'Anna Rosa.

Após o final do trabalho desenvolvido pela equipe nesta unidade escolar, será realizada uma grande caminhada com os alunos pelas ruas do entorno da escola para conscientizar a população local. Com o tema “Stop Arboviroses”, a caminhada vai começar às 9 horas da próxima terça (28).