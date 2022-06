88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação)

88ª DP de Barra do Piraí(Imagem: Divulgação)

Publicado 28/06/2022 13:37 | Atualizado 28/06/2022 13:38

Nesta terça (28), agentes da 88ª DP (Barra do Piraí) e policiais federais realizam uma operação para reprimir crimes praticados por uma falsa advogada em Barra do Piraí. A acusada, de 36 anos, já está presa. Na ação de hoje, inúmeros documentos, procurações e cartões foram apreendidos pelos agentes, que também encontraram modelos de atestado médico em branco e rascunhos que teriam sido feitos pela acusada com prescrição de doenças e carimbos de médicos. De acordo com a Pcerj, o material indica que a mulher falsificava tais documentos para conseguir benefícios previdenciários e aplicar outros golpes.

Segundo as investigações, a mulher se passava por advogada para enganar as vítimas. Apesar de ser bacharel em Direito, a golpista não possui inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Após assinar uma procuração, as vítimas teriam sido enganadas, recebendo apenas uma pequena parte do dinheiro a que tinham direito por empréstimos ou benefícios previdenciários.

De acordo com os agentes, a mulher já possui antecedentes criminais por lesão corporal, ameaça, falsa identidade, desacato, resistência e furto. Agora, ela vai responder por estelionato, exercício ilegal da profissão, crimes contra os idosos e contra Previdência Social.