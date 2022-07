Treinamento foi realizado durante 5 dias - Divulgação

Publicado 01/07/2022 09:35

Ao longo da semana passada, a equipe da Secretaria de Saúde de Barra do Pirai realizou a capacitação dos agentes para a captura e identificação taxonômica de vetores transmissores da febre amarela. O treinamento, que aconteceu entre os dias 20 e 24 de junho no Centro Municipal de Vigilância em Saúde (Cemuvis), foi desenvolvido e realizado pela Gerência de Pesquisa em Antropozoonose (Gerpa), da Secretaria de Estado de Saúde, através dos profissionais José Luís da Silva e Helena Regina dos Santos.

A febre amarela é uma doença hemorrágica viral transmitida por mosquitos infectados. O termo “amarela” se refere à icterícia apresentada por alguns pacientes. Os sintomas são febre, dor de cabeça, icterícia, dores musculares, náusea, vômitos e fadiga. De acordo com a diretora do Departamento de Vigilância Sanitária, Irineia Santana Rosa, em 2018 a cidade registrou uma epidemia de febre amarela inclusive com óbitos. “Sempre que há novidades nos estudos em saúde disponíveis, buscamos profissionais para treinar os nossos servidores. Assim, estamos capacitando e cuidando da saúde da coletividade”, comentou o prefeito Mario Esteves.

“O objetivo do evento é treinar os profissionais porque é imprescindível que a coordenação de Vigilância das Arbovirose seja formada por equipes capazes de atuar minimamente com a captura e triagem desses vetores em seus territórios, e posterior encaminhamento desses exemplares para o Laboratório de Análises Clínicas Noel Nutels, o Lacen, que é referência para identificação taxonômica e de infectividade”, diz a diretora.