Barra do Piraí - Reprodução

Barra do PiraíReprodução

Publicado 28/06/2022 15:28

Em parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e o grupo Coalizão Brasileira de cidades inclusivas e sustentáveis, a prefeitura do Rio de Janeiro conferiu ao município de Barra do Piraí o selo de combate ao racismo e promoção de igualdade racial. A comenda serve como uma certificação para que a administração municipal consiga recursos e fundos contra o racismo nas esferas maiores.

A distinção foi conferida à Assessoria de Igualdade e Promoção Racial (Assepir), da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Barra do Piraí, bem como a outros 24 municípios do estado do Rio de Janeiro. O convênio inédito foi assinado no dia 20 de junho e serviu para criação da Rede de Cidades Antirracistas. O objetivo é atuar como instrumentos de governança territorial, visando potencializar o desenvolvimento regional a partir da política de igualdade racial. “O selo permite a Barra do Piraí angariar mais recursos, e, com isso, se transformar em referência na luta contra o racismo. A promoção da igualdade se faz necessária nestes momentos tão complicados. E, somente projetos e ações, podem ser essenciais no combate à desigualdade e na punição aos crimes desta natureza. Estaremos em consonância para que a equidade seja implementada para todas as classes, raças e crenças”, disse o prefeito Mario Esteves

De acordo com o assessor de Promoção e Igualdade Racial da Prefeitura de Barra do Piraí, o selo serve como promoção de atividades de apoio à cultura, lazer, educação, ciência, esporte, patrimônio cultural e ambiental. Com o aporte e a adesão do município barrense, segundo Arêdes, será possível implementar ações na área da saúde e segurança pública nos municípios signatários. “Foi um entendimento do movimento. E Barra do Piraí, que não fazia parte de nada há um ano, nesse segmento, hoje estamos cadastrados no Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, o Sinapir, bem como conseguimos recriar o Conselho, fizemos o Fundo de Promoção Igualdade Racial e assinamos um termo com o estado de cursos e capacitação. O Governo Federal nos proporcionou uma boa infraestrutura. Agora, após a primeira parte, já estamos fazendo parcerias com as instituições e empresas barrenses. Isso tudo em um ano de trabalho”, disse Mauro Arêdes, lembrando que Barra do Piraí possui cadeira no Rio+30, evento de sustentabilidade a ser realizado em outubro.