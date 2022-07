Fórum foi realizada na quarta-feira (29) - Divulgação

Publicado 04/07/2022 11:55

Na última quarta (29), Secretaria de Assistência Social de Barra do Piraí realizou o Fórum Municipal de Apresentação do Plano Governamental da Política de Atendimento à Pessoa Idosa, no Royal Sport Club. Desenvolvido em parceria com diferentes instituições, o evento apresentou diversas ações com a intenção de promover os cuidados e prevenções relacionadas a pessoas idosas.

As diferentes formas de violência ao idoso, tais como física, psicológica, financeira e sexual, foram debatidas no fórum. "É evidente que os idosos merecem ser amados, merecem ser respeitados e de maneira alguma devem ser negligenciados e sofrer qualquer tipo de violência. Não cabe a ninguém ferir ou maltratá-los. Essas campanhas visam conscientizar as pessoas sobre o assunto, e assim, oferecer uma maior qualidade de vida no envelhecimento dos cidadãos”, disse a diretora da Proteção Especial, Eliane Ribeiro.



O prefeito de Barra do Piraí destacou que a promoção de campanhas é fundamental para conscientizar a população. “A Assistência Social está fazendo um trabalho excepcional, a propagação de informações como essa são vitais para o desenvolvimento e melhora de qualquer sociedade. A população também precisa abraçar essas ideias. Envelhecer com respeito e dignidade é um direito de todos. Cuidar das crianças e adolescentes é um ato pela vida”, disse Mario Esteves.