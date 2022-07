Falamansa foi destaque do primeiro dia do Arraía - Divulgação/PMBP

Publicado 05/07/2022 13:29 | Atualizado 05/07/2022 13:30

Ao longo de três dias, cerca de 11 mil pessoas participaram da primeira edição do Arraiá de Ipiabas, realizado no último final de semana. Conforme informou O DIA, a prefeitura de Barra do Piraí promoveu o evento que contou com diversas atrações musicais, incluindo o Falamansa. Barraquinhas de comidas e bebidas típicas da época, como caldos, milho verde, quentão, cachaças e cervejas artesanais, foram outros destaques do Arraiá que começou na sexta (1º).

No domingo (03), último dia de festa, 5 escolas municipais (Jardim de Infância Alfredo Mansur Elias, Creche Helena Figner e as escolas Jorge Freitas Tinoco, Professor Arlindo Rodrigues e Jeová Santos) apresentaram números de dança. “É muito bom ver a população toda assim na rua. Ver as crianças na praça se divertindo nos brinquedos com suas famílias, os adultos curtindo os shows e as barraquinhas, tudo isso é muito prazeroso para mim, como gestor. Além disso, eventos como esse contribuem enormemente para a movimentação turística do distrito, atraindo a população de fora e turistas para Ipiabas, essa que está recebendo cada vez mais destaque nesse setor”, comentou o prefeito de Barra, Mario Esteves.

“O Arraiá de Ipiabas foi uma grande ideia que foi promovida pela secretaria. É com imensa alegria que digo que esse evento só rendeu bons frutos; trouxemos o Falamansa, que é super conhecido nacionalmente e eles agitaram um público de mais de 6 mil pessoas no distrito. Além disso, é claro, as atrações de sábado e domingo também foram excelentes; o show de Os Danados contou com aproximadamente 3 mil pessoas na Praça de Ipiabas; e, o último dia, o Arraiá da Família movimentou as crianças das escolas do município. Ainda tivemos a atração regional Maninho dos Teclados e o grupo Pegada Chique fechando a noite”, disse o secretário de Turismo e Cultura, Rafael Couto.