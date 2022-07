Neia e membros do projeto "Capacitar Hotelaria" - Divulgação

Publicado 21/07/2022 16:53 | Atualizado 21/07/2022 16:53

Em parceria com a Fundação CSN, a Secretaria de Assistência Social da prefeitura de Barra do Piraí promoveu a formatura de 10 adolescentes e jovens em duas turmas do programa Capacitar Hotelaria. Além de preparar os jovens para o ramo da hotelaria, o curso aplica técnicas do empreendedorismo. “É um futuro que se constrói. E a nossa preocupação vai além das salas de aula. É preciso que a população busque conhecimento - algo que ninguém tira de nós -, e possibilite diferentes formas de atração de renda para si e para suas famílias”, comentou o prefeito Mario Esteves.

A cada semestre são formadas duas turmas (manhã e noite) com alunos de vários municípios da região do Médio Paraíba, através de parceria firmada entre a Fundação CSN e as prefeituras. Em Barra do Piraí, 10 vagas são ofertadas pela rede dos Centros de Referência Especializado em Assistência Social (Creas) e Centro de Referência em Assistência Social (Cras). Uma nova turma começa ainda neste mês. Segundo a coordenadora do Creas, Neia Vergílio, os melhores alunos têm chances de emprego já no próprio Hotel Bela Vista.