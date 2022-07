Prefeito Mario Esteves esteve no galeão nesta quarta (20) - Divulgação

Prefeito Mario Esteves esteve no galeão nesta quarta (20)Divulgação

Publicado 20/07/2022 18:48 | Atualizado 20/07/2022 19:26

Nesta quarta-feira (20), o prefeito de Barra do Piraí esteve no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, para acompanhar parte da desmontagem do avião que será instalado no distrito de Ipiabas e vai receber dispositivos para oferecer uma experiência no metaverso. Segundo Mario Esteves, o Boeing 727 deve chegar em Barra 4 dias após a conclusão do complexo trabalho dos funcionários no Galeão, que ainda não tem data para terminar.

A aeronave foi doada à prefeitura e vai fazer parte de um modelo único de corredor turístico. “Vamos comprar centenas de sprays para que seja customizado o avião. Ainda mantemos em segredo o desenho que será feito, mas podemos adiantar que terá tudo a ver com o distrito. Será um grande acontecimento para a cidade, tendo o recurso do metaverso dentro de uma aeronave 727. A população vai gostar. Além dela, ainda teremos o trem com bar de gelo, a Maria Fumaça, a Casa dos Sonhos, a nova Estação Ferroviária e a reformada Vila Histórica. Ipiabas não será apenas um caminho para outros locais de visitação, mas sim um ponto de encontro de pessoas de todo o pais”, disse o prefeito.



Ao lado de Mario, o secretário municipal de Turismo e Cultura disse que a ideia foi abraçada não somente pela população, mas também por políticos locais. “Apesar de algumas críticas, acreditamos que a proposta vai dar certo. Não tem por que errar, uma vez que os visitantes irão conhecer a realidade de muitos pontos de Barra do Piraí, seja por meio dos aparelhos turísticos ou por conta da realidade virtual”, disse Rafael Couto.