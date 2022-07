Praça Nilo Peçanha - Divulgação

Publicado 29/07/2022 15:15

Lançada ontem (28), a edição do "Inverno Tô no Rio" em Barra do Piraí segue com diversas atrações até domingo (31). Projeto de destinação turística do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, o evento acontece gratuitamente das 16h às 22h no contêiner instalado na praça Nilo Peçanha, no Centro.



Nesta sexta (29), o destaque é o show da banda Ultravolts, sábado (30) é a vez da cantora Yolanda Luz e no domingo (31) o cantor Silvio Nogueira encerra a temporada do projeto na cidade. “Barra do Piraí entrou de vez na rota do turismo no estado do Rio. Os nossos investimentos na área, aliados com o secretário de Estado de Turismo, Sávio Neves, e com o governador, Cláudio Castro, permitem a realização de eventos como esse”, disse o prefeito Mario Esteves.

“A Secretaria de Turismo de Barra do Piraí, hoje, tem total apoio da administração para a realização de ações que têm o potencial de transformar a realidade de Barra do Piraí. O turismo movimenta milhões de reais em todo o Brasil. Além disso, investir em economia limpa em nossa cidade demonstra nosso nível de compromisso com a geração de renda e, claro, diversão para os barrenses, por isso parcerias como está com a secretaria de Estado de Turismo são bem vindas”, disse o secretário de Turismo e Cultura Rafael Couto.