Indústria foi o destaque de junho - Divulgação

Indústria foi o destaque de junhoDivulgação

Publicado 03/08/2022 14:22

De acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho (Caged), Barra do Piraí apresentou saldo positivo de 350 empregos em junho. A estimativa verificou setores da economia como agropecuária, comércio, construção e serviços, revelando o saldo final a partir do número de admissões e desligamentos.

O estudo do Caged mostra que o setor industrial foi o principal destaque, e a prefeitura ressalta que este dado é resultado de uma série de ações que buscam promover o desenvolvimento econômico local a partir da chegada de empresas nos polos industriais. "Os dados da pesquisa mostram como nossas ações têm desempenhado um papel importante para Barra do Piraí. De maneira incansável, trabalhamos com o foco no futuro brilhante da cidade. Estou 100% comprometido e fazendo o máximo possível ao meu alcance e, acreditem, é só o começo”, comentou o prefeito Mario Esteves.



“A prefeitura está sempre buscando meios de melhorar a economia e a geração de empregos, principalmente por meio da angariação de firmas que acreditam nos benefícios do município. Estamos trabalhando 24 horas por dia, sem parar, para fazer com que o município melhore ainda mais a sua economia. Os resultados da pesquisa mostram como estamos nos esforçando, sempre focados no desenvolvimento e crescimento de Barra”, disse o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, Wagner Aiex.