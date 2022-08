Trecho asfaltado é de 7,5 km - Divulgação

Publicado 08/08/2022 13:27

O prefeito Mario Esteves deu início ao processo de pavimentação do trecho da rodovia Governador Raimundo Padilha que liga Vargem Alegre à cidade de Barra do Piraí. O asfaltamento dos 7,5 km - que é fruto da parceria entre as Secretarias de Agricultura, Serviços Públicos e Obras Públicas - vai oferecer à população uma via alternativa para transitar entre a cidade e o distrito sem a necessidade de passar pelo pedágio da rodovia Lúcio Meira (BR-393).



Na primeira etapa do processo, as secretarias de Agricultura e Serviços Públicos trabalharam em conjunto e realizaram serviços de terraplanagem e inserção de caixas coletoras de águas pluviais e de mais de 30 novas redes de drenagem ao longo da estrada. Na etapa atual, a Secretaria de Obras Públicas iniciou o processo da cobertura asfáltica. A prefeitura ressalta ainda que a obra está na área de acesso ao novo Hospital da Cruz Vermelha, que está sendo construído no distrito com um investimento de R$ 40 milhões, e vai atender os 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. O asfaltamento também vai melhorar o acesso ao novo condomínio industrial do município, no local onde funcionava a antiga BR Metals. Após a recente instalação da companhia Acso (Central de Serviços do Aço) nas imediações, a expectativa é que mais empresas cheguem ao polo industrial.

“Muitos não acreditavam no desenvolvimento dessa obra. Há muito tempo ela era esperada pela população e, graças ao nosso trabalho e compromisso com a população de Barra do Piraí, ela finalmente está saindo do papel. Vejo ações como essa e enxergo uma promessa de um futuro próspero, em que o acesso às localidades, à empregabilidade e principalmente à qualidade de vida estarão fortemente presentes na vida dos cidadãos barrenses”, disse o prefeito Mario Esteves. “A pavimentação asfáltica dessa estrada é de suma importância, uma vez que, além ser um caminho alternativo ao pedágio, é uma via de escape para aqueles homens e mulheres do campo que querem escoar sua mercadoria. Através desse projeto, os trabalhadores rurais poderão tirar do campo o seu sustento e o de sua família”, explica o secretário de Agricultura, Espedito Monteiro de Jesus.