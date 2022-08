Projeto de avião turístico com tecnologia do metaverso (Artista: Marlon Muk) - Divulgação

Publicado 07/08/2022 00:00 | Atualizado 07/08/2022 09:26

Um dos principais projetos turísticos do interior do estado do Rio começou a sair do papel. Após anos estacionado no aeroporto do Galeão, um Boeing 727 de 1978 está em processo de desmontagem para ser transportado até Barra do Piraí, município distante cerca de 120km da capital. Doada para a prefeitura de Barra, a aeronave será a primeira do mundo a utilizar a tecnologia do metaverso (além do universo, em tradução literal) e vai fazer parte do Circuito Turístico que será inaugurado no distrito de Ipiabas.

A Gartner, uma das mais relevantes empresas de consultoria em Tecnologia da Informação (TI) do mundo, conceitua metaverso como um espaço compartilhado virtual coletivo criado a partir da convergência das realidades física e digital. Até 2026, segundo relatório da Gartner, 25% da população mundial vai passar ao menos uma hora por dia dentro do metaverso trabalhando, fazendo compras, estudando e/ou se divertindo.

"As pessoas só vão entender a magnitude desse projeto e a força que terá no desenvolvimento econômico da cidade quando o Circuito Turístico estiver pronto, com o Avião do Metaverso, as charretes elétricas, a Vila Histórica, o Bar de Gelo, a Casa dos Sonhos, a Maria Fumaça, o Polo Gastronômico, etc. Não é uma ideia ao vento, sem planejamento. Sabemos o que estamos fazendo e onde queremos chegar", disse o prefeito de Barra, Mario Esteves.

Traslado complexo

Em breve, as estradas do estado do Rio vão abrir espaço para que o Boeing chegue a Ipiabas, distrito de Barra onde a aeronave será remontada para início dos trabalhos de transformação. Uma frota de linha de eixo, carretas extensivas, guindastes e batedores credenciados estarão envolvidos no traslado previsto para começar na noite desta segunda-feira. De acordo com a prefeitura, a operação vai seguir rigorosamente todas as normas de transporte, segurança e capacidade.

"Contamos com uma frota própria e uma equipe qualificada para acompanhar a carga até o destino, garantindo assim maior segurança e qualidade no serviço prestado", explica a assessoria. Dada a complexidade do traslado, que será feito durante as madrugadas para não comprometer o trânsito, o avião deve demorar 4 dias para chegar a Ipiabas. Ao chegar no destino, o primeiro passo será remontar o Boeing, atividade não menos complexa que a desmontagem realizada no Galeão e o transporte pelas estradas, ruas e avenidas.

Além do Universo

Localizado a cerca de 10 km de Barra, Ipiabas é um distrito conhecido pela beleza natural, clima ameno e construções históricas que atraem turistas. No entanto, o projeto do Circuito Turístico gera a expectativa de um significativo aumento do número de visitantes pelas novidades que vai oferecer, como o Bar de Gelo e o Avião Metaverso.

Segundo o prefeito de Barra, a ideia é usar a tecnologia como aliada no fomento ao turismo e à atividade econômica, gerando emprego, renda e qualidade de vida para as pessoas. "O Metaverso é uma realidade que nomes como Marck Zuckerberg, criador do Facebook, já vislumbraram como o futuro. Inclusive, será um dos temas da próxima novela das nove, da autora Glória Perez, que pretende retratar interações que surgem a partir do metaverso. Ou seja, é algo que está aí, fruto do tempo, e que nós usaremos em Ipiabas para criar uma atração única no mundo e que chame a atenção de turistas de todo o Brasil", disse Mario Esteves.

Além do Boeing, outras novidades devem atrair turistas em poucos meses. "Teremos um circuito turístico inovador. O avião com 20 cadeiras que 'levará' o visitante para qualquer lugar do mundo, um polo gastronômico, uma cachoeira artificial, entre outros. Acredito que no fim do ano os turistas já poderão desfrutar das novidades, inclusive do Avião Metaverso", comentou Esteves.

Assim como em 'Travessia', novela da Globo citada pelo prefeito e que vai substituir 'Pantanal', a tecnologia é o ponto central do avião que deve se tornar um dos mais atraentes pontos turísticos do interior. Após remontado, o Boeing será customizado por um grafiteiro a partir do projeto elaborado pelo artista Marlon Muk e já aprovado. Concluída essa etapa, os recursos tecnológicos mais modernos serão utilizados para a criação do metaverso. Uma das atrações será a simulação de voos que vai levar o visitante para qualquer lugar por meio de óculos de realidade virtual.

Especialistas em tecnologia destacam que as possibilidades do metaverso são infinitas. No setor turístico, um destino pode ser criado exclusivamente para esse ambiente, por exemplo. Já existe até um museu de NFTs (sigla usada para os tokens não-fungíveis) criado pela Pixrl em que obras virtuais exclusivas são negociadas.

Ainda de acordo com o relatório da Gartner, 30% das organizações do mundo terão produtos e serviços prontos para o metaverso nos próximos anos, o que pode facilitar inovações constantes no avião de Barra do Piraí.