Reunião aconteceu semana passada - Divulgação

Reunião aconteceu semana passadaDivulgação

Publicado 12/08/2022 10:55

Na última sexta-feira (05), foi realizada uma reunião entre a equipe administrativa da Secretaria de Saúde de Barra do Piraí, representantes de hospitais e prestadores de serviços hospitalares para definir metas qualitativas visando a implantação do novo Plano Operacional Anual (POA) da cidade. “Estamos trabalhando arduamente para levar mais quantidade e a melhor qualidade dos serviços de Saúde para todos os barrenses, essa é nossa meta”, disse o prefeito Mario Esteves.

A reunião contou com a presença de representantes dos hospitais Maria de Nazareth, Cruz Vermelha e Santa Casa; do diretor do Controle de Avaliação e Auditoria da Secretaria de Saúde, Tadeu Pedroso; do controlador das Saúde, Sergio Ribeiro; e do secretário de Saúde, Carlos Renato Moreira. Durante o encontro, foram debatidos os detalhes do POA, que é um documento que estabelece objetivos que devem ser cumpridos pelos prestadores de serviços.

Segunda a prefeitura, por força de legislação, a Secretaria teve que retomar as cobranças de metas qualitativas e quantitativas destes prestadores. “Debatemos todos os detalhes do POA levando em consideração as dificuldades do momento em todo o país, que não isentam os hospitais das prestações de contas”, disse Carlos Renato. Segundo ele, a equipe da Saúde se reuniu com os representantes dos hospitais para alinhar, de forma responsável, os atendimentos prestados à população.