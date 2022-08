Banda gospel se apresenta amanhã (13) - Divulgação

Banda gospel se apresenta amanhã (13)Divulgação

Publicado 12/08/2022 16:20

Hoje (12), a prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, inicia o projeto de expansão das atrações culturais para os distritos com o “Canta Vargem Alegre”. Nesta sexta, atrações locais terão espaço na rua Quintino Bocaiúva. Já amanhã (13), a população de Vargem Alegre poderá assistir gratuitamente ao show da banda gospel Coral Kemuel.

"A inclusão dos distritos nas mais diversas ações realizadas no município é uma preocupação constante, e na cultura isso não seria diferente. Estamos sempre procurando expandir nosso alcance e esse projeto é uma forma de garantir à população dos distritos o acesso à cultura. Então, além de Vargem Alegre, esses eventos acontecerão também em outras localidades. A promoção de shows como esse serve também como oportunidade para movimentação do turismo do local, além de, é claro, garantir o divertimento de todos”, disse o prefeito Mario Esteves.



“Esse é um projeto que tem por objetivo levar ao público destas localidades, atrações que promovam divertimento às famílias sem a necessidade de deslocamento à sede do município, descentralizando e democratizando o acesso à cultura”, ressalta o secretário de Turismo e Cultura, Rafael Couto.