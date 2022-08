Primeiro encontro aconteceu nesta quinta (18) - Divulgação

Publicado 18/08/2022 20:42 | Atualizado 18/08/2022 20:43

Hoje (18), o auditório da Secretaria Municipal de Educação de Barra do Piraí recebeu o I Encontro para Capacitação acerca de temas referentes à comunidade LGBTQI+. O evento, proposto pelo 2º Núcleo Regional de Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, serviu para iniciar uma rodada de capacitações que envolverá setores da Educação e toda a administração municipal sobre Educação em Direitos.



Neste primeiro encontro, a palestra foi realizada pela defensora pública e coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e Diversidade Sexual (Nudiversis), Mirela Assad, que falou sobre os diversos momentos em que o estudante precisa ser tratado à sombra do Direito perante o tema LGBTQI+. Assuntos como os direitos e os deveres de toda a sociedade foram tratados de forma a orientar o público presente em vários aspectos.



“A necessidade de desconstruirmos muitos tabus à sombra da Lei e da visão de que vivemos em uma sociedade democrática perante todas as formas de escolha de viver, é necessário e atual”, disse a defensora, que ainda apresentou os estagiários do Núcleo. Alguns deles falaram sobre suas trajetórias, relatando os desafios com família e sociedade, a chegada na faculdade de Direito e a atuação na Defensoria Pública. Para a representante do Núcleo de Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Estado, o tema precisa ser estudado e debatido em todas as instâncias. “Encontros como estes precisam estar acontecendo cada vez mais. Este é o caminho para o sucesso de uma sociedade democrática e livre de preconceitos”, disse a defensora Flávia Mac Cord,

“O mundo é diverso! E são assuntos como este que devem permear a educação, a saúde e bem estar, por meio da consciência social e cidadã. Somos todos iguais. Mas, não deveríamos reconhecer esta igualdade apenas pela luz da lei, e sim pelo amor ao próximo. Estamos empenhados em criar mecanismos que promovam a igualdade e o respeito, apesar de acreditar que estes dois pontos começam dentro de casa”, disse o prefeito Mario Esteves, que sancionou a Lei Municipal de criação da Coordenadoria de Diversidade Sexual. Segundo ele, não são apenas leis que “deveriam reger o ir e vir de toda a sociedade, mas sim a consciência cidadã sobre a diversidade”.



A secretária de Educação falou sobre a importância da realização deste primeiro encontro para o público presente, que reuniu a equipe administrativa da Secretaria de Educação e representantes de todas as secretarias municipais, além de conselheiros tutelares. “Neste primeiro momento, estamos levando o conhecimento do Direito acerca do tema a nossa equipe administrativa e vamos estendê-lo a todos os setores da Educação. Esta é uma parceria muito importante para a construção da sociedade”, disse Glorinha Guimarães.



Outros presentes no evento foram a secretária de Comunicação Social, América Tereza, e o coordenador do Centro de Cidadania LGBTQI+ do Vale do Paraíba (CCLGBT), Victor Valente. As próximas capacitações serão oferecidas aos professores e diretores das unidades escolares e para alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental da rede municipal.