Evento foi realizado quinta (18)Divulgação

Publicado 22/08/2022 08:01

A Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de Barra do Piraí, por meio dos agentes do Centro de Referência Especializado de Assistência Social(Creas), promoveu diversas atividades alusivas ao “Dia Nacional de Luta da Pessoa em Situação de Rua”, na última quinta (18). Realizado na quadra poliesportiva do bairro Santana, o evento teve palestras, rodas de conversa e atendimentos, em parceria com as Secretarias de Saúde, Trabalho e Desenvolvimento Econômico e instituições como os Alcoólicos Anônimos.



O dia 19 de agosto foi escolhido como Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua em memória ao acontecimento conhecido como “Massacre da Sé”, em 2004, quando 7 pessoas foram assassinadas e 8 ficaram gravemente feridas enquanto dormiam na região da Praça da Sé, na capital paulista. Em Barra do Piraí, segundo dados extraídos do Creas, 140 pessoas já passaram pelo sistema do centro de referência. Atualmente, 69 estão em situação de rua.

Responsável por abrir um abrigo provisório para população em situação de rua durante a pandemia, o prefeito de Barra do Piraí acredita que novos programas podem ser direcionados a este público em breve. “Alcançamos os objetivos desejados com o abrigo provisório, pois demos assistência a estas pessoas quando estávamos no ápice a pandemia, como testes, vacinação e outras. Aponto que podemos chegar a programas ainda melhores e maiores. E vamos conseguir, um dia após o outro”, disse Mario Esteves.



Durante o evento, também aconteceu o almoço para o público-alvo, feito pela Pastoral da Pessoa em Situação de Rua, da Igreja Católica; atendimentos em parceria com o Acessuas Trabalho, iniciativa privada, Ministério do Trabalho e Sistema Nacional de Emprego (Sine); atendimento do Núcleo de Atendimento à Saúde da Família (Nasf); orientação jurídica; encaminhamentos sobre benefícios sociais; atendimentos de clínica geral, enfermagem, medicação e odontologia; e imunização contra covid-19, sarampo e gripe. “Reservamos um dia especial para atender a população em situação de rua com mais serviços para um atendimento exclusivo. Estamos aqui para mostrar pra eles que não estão invisíveis; que a sociedade e os serviços público estão à disposição deles para que consigam, superar essa situação”, disse a coordenadora do Creas, Neudinea Virgílio.