Prefeito de Barra do Piraí, Mario EstevesDivulgação

Publicado 21/08/2022 18:44

Na última quarta-feira (17), os projetos encaminhados ao governo do Rio pela prefeitura de Barra do Piraí foram aprovados. O pacote de obras, na ordem de R$ 20 milhões, vai contemplar diversos pontos do município, como o distrito de Ipiabas, o Bairro de Fátima e o Centro. Segundo o prefeito, a licitação para as empresas que pretendem executar as obras acontece no dia 16 de setembro.

“Agimos com pressa e, ao mesmo tempo, com assertividade, pois tínhamos um prazo. A equipe da Secretaria de Obras da prefeitura foi incansável para apresentar ao Governo do Estado os projetos a serem executados. São vários em pavimentação asfáltica. Pedimos calma com o transtorno causado; mas a benfeitoria fica após as obras”, disse Mario Esteves. “Estamos comemorando muito, porque havia projetos que eram pedidos quase que constantemente. Andei pelo bairro Santo Antônio e conheci, de perto, o sofrimento de uma população que precisa construir pinguelas para chegar na rua; tudo por conta do esgoto a céu aberto. E, lá, é uma notícia que tenho a grata satisfação em dar. Eles vão receber uma galeria em blocos de concreto e concreto armado”, destacou o prefeito.

Responsável por investir cerca de R$ 12 milhões com recursos próprios do município em obras públicas em Ipiabas, Mario Esteves anunciou que o aporte financeiro do Governo do Estado vai abarcar diferentes projetos no distrito, como o urbanização e paisagismo, rede elétrica, drenagem, ciclovia, bicicletário e acesso ao mirante na estrada Presidente Pereira (RJ 137), entre outros. “O nosso Polo Gastronômico está se redesenhando; estamos reconstruindo, aos poucos, o que Ipiabas não via desde a sua criação. Será um local agradável aos moradores, bem como aos turistas que vão estar ali, para curtir suas belezas naturais e atrativos. Só temos que agradecer ao governador Cláudio Castro pelo apoio dado ao município de Barra do Piraí”, finalizou o prefeito.