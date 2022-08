Treinamento foi realizado entre os dias 12 e 19 deste mês - Divulgação

Treinamento foi realizado entre os dias 12 e 19 deste mêsDivulgação

Publicado 22/08/2022 09:01

A equipe da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Barra do Piraí realizou capacitação dos profissionais da área para manejo clinico, detecção e diagnóstico precoce da varíola dos macacos/monkeypox. O treinamento teve aconteceu entre os dias 12 e 19 de agpsto, contemplando profissionais do Hospital Maria de Nazaré, da Santa Casa, da Unimed, da Atenção Primaria e do Hospital Cruz Vermelha.



As aulas foram ministradas pela equipe de Educação Permanente da Vigilância Epidemiológica e o treinamento conduzido pela diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, a bióloga Irineia Sant’Anna Rosa, e pela bióloga Debora Rodrigues de Souza, da Vigilância Epidemiológica Municipal. Até o momento, Barra do Pirai não confirmou nenhum caso da monkeypox; 3 casos suspeitos foram descartados pelo Laboratório de Análises Clínicas Noel Nutels (Lacen). Os pacientes, adultos jovens em condições estáveis, fizeram o isolamento para tratamento domiciliar até o resultado laboratorial negativo para a doença. Desde o começo deste mês, o município vem se preparando para o enfrentamento da doença.



"Estamos dando um alerta epidemiológico às unidades hospitalares das redes pública e privada e da Atenção Primária, com informações sobre monitoramento, diagnóstico e notificação compulsória dos casos suspeitos. Novas atualizações e protocolos estarão sendo divulgados, conforme diretrizes dos órgãos Estadual e Federal”, explicou Irineia. O prefeito de Barra determinou que a Secretaria de Saúde esteja preparada com todas as informações e atualizações possíveis para o enfrentamento da doença. “Quando houve a primeira suspeita, já solicitei que a equipe buscasse todos os conhecimentos e métodos de enfrentamento, para não sermos pegos de surpresa”, disse Mario Esteves.