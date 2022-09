7 de setembro reuniu público de cerca de 10 mil pessoas - Divulgação

7 de setembro reuniu público de cerca de 10 mil pessoasDivulgação

Publicado 09/09/2022 14:38

A comemoração pelo Bicentenário da Independência do Brasil reuniu cerca de 10 mil pessoas em Barra do Piraí, segundo a prefeitura. A população acompanhou o desfile cívico na avenida Governador Portela, que contou os tradicionais hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal. Além das forças de Segurança e da também tradicional motociata, o evento teve a participação de 35 unidades escolares.

A comemoração de 7 de setembro começou às 8h, na Praça Pedro Cunha, com o hasteamento das bandeiras e a execução dos hinos Nacional, da Independência e de Barra do Pirai. Em seguida, o prefeito Mario Esteves e o vice Joao Camerano caminharam ao lado das autoridades presentes até o palanque oficial para assistir ao desfile que teve início com o “batalhão da secretaria municipal de Educação”. Na sequência, as Forças de Segurança (Guarda Civil Municipal, Policia Militar e agentes do Segurança Presente) desfilaram.

As unidades escolares municipais, estaduais e particulares apresentaram em seus desfiles diversas interpretações para a comemoração do Bicentenário da Independência, de acordo com suas propostas pedagógicas e projetos desenvolvidos. O prefeito Mário Esteves comemorou o retorno dos tradicionais desfiles escolares após dois anos de suspensão por conta da pandemia. “É bonito ver a população que veio às ruas comemorar os 200 anos de Independência depois desses dois anos de reclusão”, disse o prefeito.