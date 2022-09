Prefeito de Barra tem histórico em defesa dos animais - Divulgação

Publicado 16/09/2022 16:07

A prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Superintendência do Bem-Estar Animal, participou do 1º Encontro de Parceiros Pet, realizado na cidade no último sábado (10). Na ação, que ocorreu entre 10h e 15h na Praça Pedro Cunha, a Superintendência ofereceu consultas no Castramóvel. O evento contou com a participação de diversas empresas parceiras que distribuíram amostras de rações e petiscos, além de feira de adoção.

"Todo evento que dá visibilidade à causa animal impacta de forma positiva. Por mais que pareça um absurdo, ainda é muito latente na sociedade o pensamento do animal como um objeto, uma coisa que pode ser jogada em qualquer canto do quintal, que serve apenas para "cuidar da casa" e, quando não tem mais utilidade, é descartada. Isso, além de um crime, é incompatível com o raciocínio vigente no século 21. Portanto, esses eventos têm essa importância, de conscientizar as pessoas quanto à guarda responsável dos animais, bem como de combater ideias ultrapassadas a respeito da tutela dos peludos”, disse o superintendente do Bem-Estar Animal, Felippe Carotta.

Segundo o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, o município é referência na luta pelos animais, e além disso, preza pela continuidade dos serviços oferecidos “Hoje, o Bem-Estar animal de Barra do Piraí é referência para todo o Brasil e motivo de orgulho para todos nós do governo, que sempre batalhamos para transformar nossas ideias em realidade. E esperamos cada vez mais ampliar os serviços da Superintendência”, comentou o prefeito Mario Esteves.

“O sentimento de amor aos animais é um norte para o prefeito Mario Esteves desde o primeiro governo. São quase seis anos trabalhando ininterruptamente pela consolidação de políticas públicas no bem-estar, o que começamos do zero, diga-se de passagem, uma vez que o município não tinha, em janeiro de 2017, nada além de uma sala vazia voltada ao setor. Tudo que aconteceu, de lá pra cá, foi criado com muito esforço e, sobretudo, compromisso do Executivo com a causa”, ressaltou Carotta.