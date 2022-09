Vacinação antirrábica recomeça amanhã (17) - Manfred Richter/Pixabay

Publicado 16/09/2022 16:16

Amanhã (17), a equipe da Secretaria de Saúde de Barra do Pirai realiza nova etapa da vacinação antirrábica em bairros e distritos da cidade. No último dia 9 de setembro, mais de 1,5 mil animais foram vacinados em Vargem Alegre. Neste sábado, Dorândia vai receber o carro volante da vacina antirrábica, que vai percorrer as ruas do distrito entre 8h e 17h para atendendo as demandas. A partir deste final de semana, os bairros Belvedere, Ponte Preta, Asa Branca, Campo Bom, Dr. Mesquita, Santana e Matadouro também serão contemplados, segundo a prefeitura.

A vacina antirrábica é aplicada como prevenção à raiva, zoonose que também pode afetar o humanos. “A raiva é uma doença considerada controlada e muito se deve às campanhas anuais de vacinação. Afinal, somente a vacina pode prevenir o contágio e a transmissão da doença entre animais e humanos”, explica a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Barra do Pirai, Irineia Sant’Anna Rosa.

O prefeito Mario Esteves, que possui histórico com a causa animal, reforça a importância da vacinação em todos os bairros da cidade como forma de promover a saúde dos pets. “Nossa equipe estará visitando, em carros volantes, todos as comunidades para possibilitar que todos os animais tenham acesso à vacina”, disse o prefeito.