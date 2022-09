88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 27/09/2022 12:03

Um homem foi preso acusado de agredir a companheira no último domingo (25), em Barra do Piraí. A polícia se dirigiu à residência do casal, no bairro Parque São Joaquim, após denúncias de violência doméstica. Segundo apuração do g1, o homem de 33 anos resistiu à prisão, foi contido e algemado. O acusado e a vítima, de 28 anos, foram levados para a Santa Casa e em seguida prestaram depoimentos na Delegacia. O homem ficou preso e vai responder por violência doméstica.