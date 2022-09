Arlindinho Cruz - Ag. News

Publicado 23/09/2022 11:55

Amanhã (24), a prefeitura de Barra do Piraí, através da Secretaria de Turismo e Cultura, promove show do cantor Arlindinho na Praça Roberto Cirilo Ferreira, no Matadouro. O filho de Arlindo Cruz se apresenta a partir das 20h na terceira edição do BadoPí Cultural.

“O BadoPí Cultural é um projeto incrível! Ele foi pensado especialmente para levar a música e a cultura para a população dos bairros. Essa é uma forma de levar os eventos que, geralmente, acontecem no Centro para outras localidades. Nossa expectativa é de continuar ampliando esse projeto para os demais bairros da cidade. O Arlindinho vai se apresentar no Matadouro e sei que fará um grande show”, disse o prefeito Mario Esteves.



“É com muito prazer que nós, da secretaria de Turismo e Cultura, anunciamos esse show. O Arlindinho é uma personalidade ilustre, um sambista super renomado. E, agora, a população de Barra do Piraí, principalmente do Matadouro, terá a chance de presenciar seu show. Tenho certeza de que será inesquecível”, disse o secretário de Turismo e Cultura, Rafael Couto.