Evento foi realizado no centro da cidade - Divulgação

Evento foi realizado no centro da cidadeDivulgação

Publicado 18/10/2022 10:54

No último sábado (15), como parte da programação do Outubro Rosa, a prefeitura de Barra do Piraí promoveu o Dia D de Conscientização contra o Câncer de Mama, na Praça Nilo Peçanha, entre 9h e 13h. Realizado pela Secretaria de Saúde, o evento reuniu uma série de ações, como marcação de preventivo, noções de como fazer o autoexame, aferição de pressão e testes de glicemia.

“É preciso fazer o autoexame, o toque, e procurar as unidades de saúde dos bairros. A prevenção e o cuidado são as melhores saídas para acabar de vez com este fantasma. O ‘Dia D’ é apenas um, mas a população precisa estar atenta a todos os sinais diuturnamente”, ressaltou o prefeito de Barra, Mario Esteves.



“Estamos buscando ampliar os serviços de prevenção pelos bairros da cidade. Muitas das vezes, a população barrense, sobretudo homens, busca atendimento tardiamente, quando a prevenção é sempre a melhor saída. Para tanto, a Atenção Primária, antiga Atenção Básica, está sendo revista e, dentro dessa questão, está atuando diretamente no foco preventivo”, aponta o secretário interino de Saúde, Dione Caruzo.