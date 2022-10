Café da manhã e palestra foram realizados na segunda (17) - Divulgação

Publicado 20/10/2022 10:38

Em reconhecimento ao Dia do Professor, comemorado no sábado (15), a Secretaria de Educação promoveu um encontro com educadores da rede municipal de ensino na última segunda (17), no Royal Sport Club. Mais de 800 professores foram homenageados em um café da manhã com a presença do prefeito Mario Esteves, que reafirmou o “compromisso em investir ainda mais no setor, principalmente no educador”. Após as homenagens, o educador, psicoterapeuta, psicólogo e consultor Guilherme Davoli ministrou a palestra “Como se redescobrir professor”.

De acordo com o secretário Interino de Educação, Wanderson Barbosa, a proposta da homenagem surgiu após ele assumir a pasta e perceber o quanto de investimentos a atual gestão tem aplicado na educação pública barrense. "Os profissionais têm sido vitoriosos no que tange ao ensino de qualidade”, destacou Wanderson. “Não vamos descansar enquanto não assistirmos a reforma de todas as escolas com os mesmos padrões aplicados nestes quase seis anos de administração. Nossas crianças precisam de uma educação de qualidade, e sabemos que os educadores barrenses oferecem isso em sala de aula. Elas necessitam de estrutura adequada para aprender”, disse o prefeito Mario Esteves, que investiu cerca de 33% no setor, acima do mínimo constitucional de 25%.