Avião fará parte do Circuito Turístico de Ipiabas - Divulgação

Publicado 24/10/2022 15:22

A grafitagem do avião do metaverso de Barra do Piraí entrou na reta final e a parte externa da aeronave deve estar pronta no dia 4 de novembro, considerando que as chuvas não interfiram no trabalho. “Somos reféns das condições climáticas. Estamos fazendo com coração e emoção, ainda mais vendo as pessoas indo até o local e demonstrando carinho. Muitas pessoas estão dando valor ao nosso trabalho e reconhecendo a importância desse equipamento turístico. O comércio local está absorvendo essa criação. Minha equipe é composta de 13 pessoas, que consomem no comércio o dia todo”, disse o artista urbano Marlon Muk, que está com sua equipe em Ibiabas desde 10 de outubro.

“O distrito não recebeu a metade dos equipamentos propostos para lá e já está recebendo turistas, que tiram fotos e comentam sobre este avião. Algumas críticas aconteceram e são normais na democracia. Agora é pensar pra frente e buscar o crescimento do potencial turístico de Ipiabas. Por acreditar no projeto, estamos investindo alto. E, acreditem: vai dar certo”, disse o prefeito de Barra e idealizador do avião metaverso, Mario Esteves.

“Participo de artes urbanas por todo o mundo. Para mim, uma das mais importantes obras é este avião, bem diferente de muito do que já fiz”, comentou Muk, que tem entre seus trabalhos de destaque murais na Itália e no Peru. Após a finalização da parte externa, será iniciado o processo no interior da aeronave. A prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, pretende implementar o equipamento de realidade virtual que vai levar os turistas em uma viagem por cartões postais de todo o mundo.