Projeto inclui área interior com televisores com informações do distrito Divulgação

Publicado 26/10/2022 10:02

A Secretaria de Turismo e Cultura de Barra do Piraí vai instalar mais um atrativo turístico em Ipiabas. Segundo a prefeitura, a cascata deve ser inaugurada até o final deste ano e vai fazer com que "o distrito tenha um dos portais de entrada mais bonitos do Brasil.

“Vamos fazer uma obra linda, uma cascata de aproximadamente nove metros de altura vai tornar a entrada de Ipiabas mais bonita do que já é. Ela faz parte do complexo turístico que vem sendo desenvolvido em Ipiabas, que inclui ainda outros atrativos como uma Maria Fumaça, que vai percorrer um trajeto de aproximadamente um quilômetro; o trem de gelo, ao lado estação cultural, que já está sendo reformada; a casa dos sonhos e, claro, o avião do metaverso”, disse o prefeito Mario Esteves.



“Essa cascata é uma realização incrível para o distrito. Ipiabas é um lugar de muitas belezas naturais, cercada pelo verde das árvores. Então, a cascata localizada logo no portal de entrada de lá vai servir para embelezar ainda mais o local”, comenta o secretário de Turismo e Cultura, Rafael Couto.