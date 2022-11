Evento foi realizado ontem (03) - Divulgação

Evento foi realizado ontem (03)Divulgação

Publicado 04/11/2022 12:58 | Atualizado 04/11/2022 12:58

Ontem (03), o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, participou de um café da manhã promovido pela Secretaria de Saúde do município aos funcionários do posto de Estratégia da Saúde da Família (ESF) de Dorândia. Segundo a prefeitura, o evento serviu como uma espécie de reconhecimento pelo desempenho da equipe junto ao programa de financiamento do Ministério da Saúde, o “Previne Brasil”.

“Vamos, cada vez mais, estruturar para que esses resultados se ampliem em outras equipes; para outras unidades. Com isso, o fortalecimento e descentralização dos atendimentos diminuirão ainda mais as grandes filas e exames em hospitais, trabalhando sempre com a prevenção de doenças, trazendo qualidade de vida e saúde para munícipes”, disse o prefeito, que visitou as futuras instalações da nova ESF de Dorândia.



Barra do Piraí conta com 9 equipes de Saúde da Família e está em 8º lugar no estado entre as cidades de mesmo porte populacional, (100 a 200 mil habitantes) neste quesito. “Ainda temos um longo caminho pela frente. Mas os passos foram dados. Estamos trilhando com responsabilidade em busca sempre de melhores resultados. O Ministério da Saúde trabalha com proporções de trabalho nos postos. E o de Dorândia se destacou pelos números. Acreditamos que os demais também estão buscando ampliar seus serviços juntos à população”, disse o sub-secretário de Saúde, Carlos Renato Ferreira. Além de Esteves e Carlos Renato, estiveram no evento, a diretora de Saúde Bucal, Carina Lemos, e diretora de Atenção Primária/Atenção Básica, Verônica Massa.



Para obter determinada certificação, o Ministério da Saúde trabalha – a cada quatro meses - com as proporções de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natal realizadas, sendo a primeira até a décima segunda semana de gestação; gestantes com realização de exames para sífilis e HIV; gestantes com atendimento odontológico realizado; mulheres com coleta de citopatológico; crianças de 1 ano de idade vacinadas contra Difteria, Tétano, Coqueluche, Hepatite B, infecções causadas por haemophilus influenza e tipo b e Poliomielite inativada; pessoas com hipertensão, com consulta e pressão arterial aferida no semestre; e pessoas com diabetes, com consulta e hemoglobina glicada solicitada no semestre.