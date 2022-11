Prefeito Mario Esteves - Divulgação

Prefeito Mario EstevesDivulgação

Publicado 16/11/2022 15:44

No último sábado (12), a prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Agricultura, promoveu a segunda edição do “Barra Cidadã”, na Praça Nilo Peçanha, no Centro. Com objetivo de oferecer ações sociais para a população, o evento teve apoio da Fundação Dom André Arcoverde (UniFAA) e do projeto social Mulheres em Foco. No mesmo dia, a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Esporte e Lazer realizaram ações em alusão ao "Novembro Azul", mês de conscientização sobre o câncer de próstata.



“Esse trabalho foi possível graças às parcerias envolvidas no projeto, por isso, agradeço o apoio dos secretários, do projeto social Mulheres em Foco e da UniFAA. Esse evento é, sem dúvidas, louvável. Ele chega para alavancar ainda mais as ações que estamos fazendo para que cada cidadão do município possa usufruir do melhor que temos a oferecer. Através de trabalhos como o Barra Cidadã, mostramos nosso total comprometimento com a população, e, assim, conseguimos deixar um legado significativo na cidade", disse o prefeito Mario Esteves.