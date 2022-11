Aulas começam em dezembro - Divulgação

Aulas começam em dezembroDivulgação

Publicado 07/11/2022 20:39

Por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, a prefeitura de Barra do Piraí lançou o projeto “Esporte em Ação”, que vai oferecer atividades físicas a crianças e adolescentes do município a partir da primeira semana de dezembro. A iniciativa será realizada no Ginásio Poliesportivo Jacyr Abbud e contará com times esportivos femininos e masculinos de Basquete, Futsal e Volêi.

As inscrições, abertas até 25 de novembro, devem ser feitas diretamente na Secretaria de Esporte e Lazer (Prédio da Unimed, terceiro andar, sala 304 - no bairro da Química). As escolinhas de Basquete e de Vôlei serão voltadas para o público com 14 anos ou mais. Já o Futsal terá duas categorias: uma sub 14 (11 a 14 anos) e outra sub 17 (15 a 17 anos). Para concluir a inscrição, será necessária a presença dos responsáveis, RG e comprovante de residência.

“Sem dúvidas, o esporte é algo necessário na vida das pessoas. São incontáveis os benefícios que ele traz consigo. Por conta disso, essas práticas esportivas sempre estarão em pauta em nossa administração. Isso é uma comprovação do compromisso e empenho do governo com a população barrense”, disse o prefeito Mario Esteves. “Nós idealizamos essa ação com o intuito de aproveitar o período de férias escolares das nossas crianças e adolescentes e oferecer uma ocupação que seja benéfica e que agregue valores sociais. Sabemos tudo que o esporte pode proporcionar de bom para a saúde e para a vida das pessoas em geral", explicou o secretário de Esporte e Lazer, Juliano Barbosa.