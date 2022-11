Caminhão estava sendo abastecido com telhas no momento do flagrante - Divulgação

Publicado 11/11/2022 10:54

A Guarda Municipal de Barra do Piraí impediu o furto de equipamentos de construção no Depósito Municipal de Materiais no último domingo (30). Segundo informou a prefeitura, os agentes foram até o local, que fica no bairro Matadouro, após denúncia anônima e encontraram contou um grupo de homens pegando materiais e levando-os para um caminhão.

Quatro homens, incluindo um servidor municipal, foram presos em flagrante e encaminhados para a 88º Delegacia de Polícia Civil de Barra do Piraí, com pena prevista no Artigo 312 do Código Penal. “Assim que recebemos a denúncia, nos organizamos para realizar a operação de maneira rápida. Como resultado tivemos uma ação que foi um sucesso. O trabalho e a coordenação realizados pela Guarda Municipal foram extremamente eficazes e os indivíduos foram encaminhados para a delegacia”, disse o comandante da Guarda Municipal de Barra do Piraí, Enoch Sachi de Mello.



O prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, parabenizou a operação, ressaltou a importância da atuação de entidades públicas e relembrou como a instalação das câmeras de segurança e do Centro de Controle Operacional (CCO) serão responsáveis por deixar a cidade ainda mais segura. “A operação realizada pela Guarda Municipal mostra uma ótima coordenação entre os profissionais a serviço da segurança da cidade. Nós não estamos poupando esforços para garantir a segurança de todos os barrenses e, no futuro, com o monitoramento das câmeras de segurança que e o futuro Centro de Controle Operacional, tenho certeza que Barra do Piraí ficará mais segura do que nunca; podem apostar nisso”, disse Esteves.