Vereador Pedrinho ADL ainda não se posicionou sobre a denúncia - Reprodução/Câmara

Publicado 17/11/2022 13:06 | Atualizado 17/11/2022 13:08

Ontem (16), um cidadão de Barra do Piraí protocolou denúncia em que pede a cassação do mandato do vereador Pedro Fernando de Souza Alves, conhecido como Pedrinho ADL (Republicanos). No documento entregue na Câmara, Jordan de Carvalho Pereira denuncia o parlamentar por possíveis infrações político-administrativas, anexando cópias de memorandos e comprovantes de pagamentos de passagens aéreas e diárias de viagens a Brasília.

Reportando-se ao presidente da Câmara Municipal, Thiago Felipe Ponciano Soares, o morador de Barra do Piraí solicita abertura de comissão processante com base no artigo 5º, II do decreto Lei 201/67 e pede que a denúncia seja submetida ao plenário. Além de Pedrinho ADL, o próprio presidente da Câmara e as agências Herald’s Viagens e Turismo e MTUR Viagens e Produções são mencionadas no documento.

Procurada, a MTUR disse que ainda não teve acesso ao documento, entrou em contato com o vereador Pedrinho e aguarda para analisar a situação. O atendente da Herald's pediu para que a reportagem retorne o contato mais tarde para receber um posicionamento do responsável pela empresa. Por telefone, a assessora do vereador Thiago Ponciano disse que vai encaminhar a solicitação de declaração ao parlamentar e responder por e-mail ainda nesta tarde. Sem sucesso, O DIA tentou contato por telefone com a assessora do vereador Pedrinho ADL. Assim que houver uma posição dos parlamentares sobre a denúncia, a matéria será atualizada.