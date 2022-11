Jardim de Infância será totalmente refeito, segundo prefeito Mario Esteves - Divulgação

Publicado 17/11/2022 11:13

Ontem (16), o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves, anunciou que o Jardim de Infância Municipal Monteiro Lobato, no bairro Química, será refeito através de processo de licitação. “Ao longo de todos esses anos, temos primado pela qualidade na educação. Decidimos começar com as reformas das unidades, e, por meio de um Termo de Ajuste de Conduta com o Ministério Público, conseguimos revitalizar 25 escolas, muitas delas totalmente refeitas. É o que vai acontecer com o Monteiro Lobato. O jardim está num pedaço da área da Exposição, que será desapropriada e passa a ser da prefeitura”, disse o prefeito.

Segundo Mario, a unidade será demolida e terá a capacidade de alunos dobrada. “Temos um legado a deixar para a população barrense. A educação de qualidade vem da capacidade de investir para proporcionar o melhor para os alunos, já que muitos deles talvez passem mais tempo nas salas de aula do que em suas casas. Será um novo jardim, com professores competentes; marca do professorado de Barra do Piraí”, completa o prefeito.

De acordo com a prefeitura, o Jardim de Infância Municipal Monteiro Lobato será totalmente ampliado, com capacidade para abrigar mais de 160 alunos. O antigo projeto contemplava seis salas com áreas de diferentes medidas, subdivididas com divisórias de madeira. O novo projeto proposto contempla seis salas com áreas idênticas de 31,35m², atendendo confortavelmente 28 alunos por sala (subdivididas com alvenaria). Também está incluído sala de atividades coletivas, sala de informática, quadra poliesportiva e toda área técnica de serviços que acompanham os novos projetos das escolas e creches do município.