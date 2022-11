Artistas poderão participar de projetos da prefeitura - Divulgação

Publicado 23/11/2022 11:45

Com objetivo de credenciar profissionais de arte e cultura para possíveis contratações em atendimento à Secretaria de Turismo e Cultura, a prefeitura de Barra do Piraí publicou o edital de Chamamento Público nº 005/2022. O prazo para a realizar o credenciamento é de 12 meses, mas pode ser prorrogado conforme Lei Federal nº 8.666/93.

“Realizar essa ação com os artistas da região é uma forma de mantermos a organização dos nossos eventos. Credenciados, eles poderão ser contratados para se apresentarem de acordo com o calendário turístico. Segundo o projeto ‘Ipiabas Cinco Estações’, poderão ocorrer apresentações quatro dias por semana, às quintas, sextas, sábados e domingos”, explica o secretário de Turismo e Cultura, Rafael Couto.

“Poderão participar pessoas jurídicas; pessoas físicas, maiores de 18 anos, com efetiva e comprovada atuação na área cultural há, pelo menos dois anos, residentes e domiciliados em Barra do Piraí ou na região Sul-Fluminense, com comprovação através de documentos”, explicou o prefeito de Barra, Mario Esteves. Confira a documentação e o edital completo no site da Prefeitura de Barra do Piraí (barradopirai.rj.gov.br).