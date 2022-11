Prefeito e secretário em recente visita às obras - Divulgação

Prefeito e secretário em recente visita às obras

Publicado 28/11/2022 12:06

A Prefeitura de Barra do Piraí, por meio da Secretaria de Obras Públicas, está transformando a quadra do bairro Areal em um ginásio poliesportivo, com benfeitorias que incluem colocação de cobertura, reforma das arquibancadas e construção de dois vestiários e um banheiro para Pessoas com Deficiência. “A obra já está 60% finalizada, já fizemos a quadra, a arquibancada, fechamos seu entorno, e, no momento, estamos finalizando os banheiros e os vestiário para, então, começarmos a instalação da cobertura e terminarmos a fachada. Por último, faremos a pintura do local e, após isso, estaremos prontos para entregar o serviço para a população”, disse o secretário de Obras Públicas, Wlader Dantas.

Após uma nova visita à obra, o prefeito de Barra do Piraí comentou os investimentos na localidade. “O bairro do Areal, certamente, está e continuará recebendo investimentos significativos. Lembrando que outros pontos do local também fazem parte desse processo de revitalização, tais como a escola Newton Rocha Brandão, o posto de saúde e o Centro de Referência de Assistência, o CRAS, que está na sua fase final de obras. Acredito que, no mais tardar, durante o primeiro semestre de 2023, nós estaremos entregando essa quadra para que a população possa usufruir do esporte da melhor forma possível. Além disso, essa benfeitoria pode ser utilizada para eventos, festas da comunidade e, até mesmo, casamentos. Ou seja, ela será de grande valia para a população do bairro”, disse Mario Esteves.