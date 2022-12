88ª DP de Barra do Piraí - (Imagem: Divulgação/PCERJ)

Publicado 05/12/2022 20:42

No último sábado (03), policiais civis da 88ª Delegacia de Polícia de Barra do Piraí prenderam em flagrante um homem que descumpriu medida protetiva e teria ameaçado a ex-mulher com uma faca. O rapaz de 24 anos foi localizado no bairro Cantão, em Barra do Piraí, após ação integrada de inteligência. De acordo com a Pcerj, a vítima procurou o Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher da unidade e narrou os episódios de violência. Após a prisão, o acusado foi encaminhado ao sistema penitenciário.