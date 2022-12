Prefeito assinou termo de doação dos novos bafômetros na presença de representantes da PRF e da GM - Divulgação

Prefeito assinou termo de doação dos novos bafômetros na presença de representantes da PRF e da GMDivulgação

Publicado 01/12/2022 14:14

A unidade de Barra do Piraí da Polícia Rodoviária Federal (PRF) cedeu à Guarda Municipal um novo equipamento para detectar álcool em motoristas após assinatura de Termo de Cooperação. Tecnicamente denominado como etilômetro passivo, esse tipo de bafômetro possui características que os diferenciam dos comumente usados e não necessita que o motorista assopre, por exemplo. “Esse é um pequeno aparelho que consegue captar pelo ar caso o condutor tenha ingerido álcool. Quando for positivo, ele indica acendendo uma luz vermelha”, disse o chefe da unidade da PRF de Barra, A. Barros.



Segundo a prefeitura, utilização do Breathalyser Iblow10 vai permitir que os agentes testem até 12 pessoas por minuto. Desta forma, ele se mostra como um aparelho eficiente para a realização de testes rápidos de presença de álcool. “É muito importante a aquisição de equipamentos como esse para mantermos a segurança no município. É um fato que motoristas alcoolizados podem causar acidentes fatais, e, para evitar isso, é imprescindível que a Guarda Municipal possua a aparelhagem necessária para realizar a triagem, e assim, não permitindo que condutores embriagados dirijam”, disse o prefeito Mario Esteves.