Inauguração aconteceu nesta terça (06) - Divulgação

Publicado 06/12/2022 15:54

Nesta terça-feira (06), a prefeitura de Barra do Piraí inaugurou o Jardim de Infância Alfredo Mansur Elias. Localizado no distrito de Ipiabas, a instituição de ensino é a 26ª construída no município pelo atual governo. Segundo a prefeitura, os trabalhos realizados pela Secretaria de Obras Públicas seguiram o mesmo padrão de qualidade das outras unidades.

“O meu objetivo sempre foi criar um padrão único na nossa rede de educação, para que todas as crianças tenham o mesmo conforto e a mesma dignidade no ambiente escolar, independente do lugar onde moram. Não quero que falte nada para a educação, nem um centavo, temos que elevá-la ao nível máximo de sua capacidade e criar tudo que for de melhor dentro de uma responsabilidade, afinal a escola muda e forma as pessoas”, disse o prefeito de Barra, Mario Esteves, que completou: “Ainda entregaremos o Peixinho Dourado, na Califórnia, e a Escola Municipalizada Jehovah Santos, no bairro São João, que nós demolimos e estamos construindo do zero”.

Também presente na cerimônia de inauguração, o secretário interino de Educação exaltou o trabalho realizado na construção dessas escolas. “É muito gratificante para mim ver mais uma instituição de ensino ser entregue. Deixo meus cumprimentos a todos os secretários e secretárias da gestão, em especial ao secretário de Obras Públicas, Wlader Dantas, e toda a sua equipe pelo brilhantismo e talento nos trabalhos realizados por todo o nosso município. Além disso, agradeço aos profissionais da Secretaria de Educação, um time extraordinário e que trabalha com muito amor para que tenhamos uma educação de qualidade”, disse Wanderson Barbosa.