Maquinário é usado em processos necessários para corrigir problemas decorrentes das chuvas - Divulgação

Publicado 06/12/2022 15:46

Através da Secretaria de Serviços Públicos, a prefeitura de Barra do Piraí está realizando uma série de trabalhos em benefício do distrito de São José do Turvo, incluindo serviços de limpeza bruta, com remoção de um enorme volume de terra comprometida, nivelamento, compactação de solo, aplicação de considerável volume de agregado siderúrgico, aberturas das canaletas naturais, correções em drenagens e esgotamento.

Entre as obras, está a execução de serviços de conservação em toda a RJ-141, que sofreu diversas erosões ao decorrer de sua margem por conta de deslizamentos de barreiras de terra, e de transversais, inclusive vias interligadas ao distrito da Califórnia e outras localidades do município. A estrada Fazenda União, que liga Califórnia a São José Do Turvo, e a estrada da Juréia estão entre outras vias contempladas por obras.



Segundo a prefeitura, estão sendo utilizados maquinários como retroescavadeira, pá mecânica, patrol, caminhões basculantes, caminhão pipa d'água e rolo compactador, com supervisão técnica. “Essas maquinas pesadas são essenciais para nosso trabalho, e o prefeito Mario Esteves está empenhado em conseguir um maquinário extra da Secretaria Estadual das Cidades. Com essas ferramentas estamos conseguindo tirar as barreiras e abrir as vias, assim que conseguirmos eliminar tudo isso e o solo secar colocaremos o agregado siderúrgico”, disse o secretário de Serviços Públicos, Rodrigo Nascimento.



“Entendemos e nos solidarizamos com esses contratempos, por conta disso estamos fazendo todo o possível para melhorar a qualidade de vida da população do distrito, temos esse compromisso com eles. Não iremos medir esforços para estabilizar a situação no local, por isso, em todos os dias de trabalho estamos empregando maquinários, e assim, esperamos conseguir avançar nesse processo”, afirmou o prefeito de Barra do Piraí, Mario Esteves.